Звезды казахстанской эстрады поздравят жителей Алматы с наступлением Наурыза

Наурыз
18
Венера Баталова
корреспондент

Под открытым небом выступят артисты театра и известные исполнители

Фото: instagram.com/rozarymbaeva

14 марта в Алматы состоится театрализованный праздничный концерт в честь Амал мерекесі – Көрісу күні, знаменующий начало декады Наурызнама, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv

На праздничном концерте под открытым небом «Көктөбедегі Амал күні» выступят Роза Рымбаева, Жанар Айжанова, группа «Жігіттер», Айгүл Қосанова, артисты Театра традиционного искусства «Алатау», а также другие известные исполнители.

В честь праздника 14 марта с 09:00 до 13:00 канатная дорога на «Кок-Тобе» будет работать абсолютно бесплатно.

Отметим, что по всему Казахстану запланированы различные праздничные мероприятия, включая выставки, спектакли, спортивные соревнования, концерты с участием известных артистов и другие активности.

Декада празднования Наурыз мейрамы продлится с 14 по 23 марта. По информации МКИ, каждый из десяти дней будет посвящен определенной теме и ценностям, отражающим богатство и многообразие казахстанской культуры и общества.

#Наурыз #Алматы #праздник #концерт

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