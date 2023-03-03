Казахстанец случайно узнал о тайном браке жены с гражданином Грузии

Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Тайна стала явной при переезде в Грузию.

Фото: Kazpravda.kz

Казахстанец узнал о втором браке жены через 5 лет при переезде в другую страну, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

"Истец "А" обратился в суд с иском к ответчику "Б" о признании брака недействительным, указав, что он около 5 лет назад в городе Дубай вступил в брак с ответчиком, брак был зарегистрирован в посольстве, а затем и в органах РАГС на территории РК, в период совместного проживания появился ребенок", – говорится в сообщении суда.

В дальнейшем, семья переехала жить в Грузию, где получила вид на жительство. Однако, при получении документов "А" узнал, что его супруга "Б" 7 лет назад в городе Тбилиси зарегистрировала брак с гражданином Грузии. Истец в суде пояснил, что о данном браке супруги ничего не знал.

"Суд, сославшись на Кодекс РК "О браке (супружестве) и семье", нормы нормативного постановления № 5 Верховного суда РК "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака (супружества)" от 28 апреля 2000 года, иск удовлетворил. Суд признал недействительным брак, заключенный между "А" и "Б", зарегистрированный в 2018 году в Генеральном консульстве Республики Казахстан в городе Дубай", – сообщили в столичном суде. 

Ответчик "Б" обратилась в суд Астаны с апелляционной жалобой. Суд апелляционной инстанции оставил решение суда без изменения. Решение вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.

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