1 июня стартует регистрация на комплексное тестирование для поступления в магистратуру

Образование
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При регистрации поступающий самостоятельно выбирает город сдачи тестирования, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннауки и высшего образования РК

1 июня стартует прием заявок на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру. Регистрация будет проходить на сайте Национального центра тестирования МНВО РК app.testcenter.kz по 8 июля 2025 года. Само тестирование пройдет с 20 июля по 10 августа.

Прием документов от поступающих в профильную магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки будет осуществляться организациями высшего и (или) послевузовского образования с 1 июня по 8 июля текущего года.

При регистрации поступающий самостоятельно выбирает город сдачи тестирования. Внести изменения в поданное заявление (изменить город сдачи тестирования, направление подготовки, группу образовательных программ, язык сдачи тестирования), поступающие могут до завершения срока приема заявлений (до 8 июля). После закрытия базы приема заявлений выбранная группа образовательных программ и город сдачи тестирования не подлежат изменению.
Информация о месте (пункт), дате и времени проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 14 июля.

Комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате и состоит из трех блоков: тест по иностранному языку, тест на определение готовности к обучению и тест по профилю группы образовательных программ. На тестирование отводится 3 часа 55 минут. Пороговый балл – 75 баллов, в том числе по иностранному языку – не менее 25 баллов, по тесту на определение готовности к обучению – не менее 7 баллов, по профилю группы образовательных программ: по первой профильной дисциплине – не менее 7 баллов, по второй профильной дисциплине – не менее 7 баллов.

Желающие поступить в профильную магистратуру сдают только тест по профилю групп образовательных программ. Пороговый балл составит 30 баллов, в том числе по первой профильной дисциплине – не менее 7 баллов, по второй профильной дисциплине – не менее 7 баллов.

Кроме того, лица, имеющие не менее пяти лет стажа на руководящей должности в соответствии с реестром должностей политических и административных государственных служащих, реестром должностей гражданских служащих соответствующих отраслей или не менее десяти лет стажа по соответствующему профилю образовательной программы профильной магистратуры зачисляются на платной основе по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями организаций высшего и (или) послевузовского образования.
 

#Образование #тестирование #магистратура

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