Осуждены участники ОПГ, незаконно зарегистрировавшей почти 350 тысяч авто в Казахстане

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор ОПГ в сфере транспортного контроля, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

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Так, и.о. руководителя Инспекции транспортного контроля по городу Астане К. Кудайбергенов и его сообщница Б. Шумбасова осуждены к 10 годам лишения свободы.

«Оба обвинялись в создании и руководстве организованной преступной группой, подделке диагностических карт и внесении ложных сведений в информационную систему о прохождении технического осмотра.

Другие 13 участников ОПГ осуждены к 5 годам лишения свободы, еще 4 лица приговорены к 2 годам ограничения свободы.

Также приговором суда признаны виновными в получении взяток другие должностные лица», – рассказали в Антикоре.

Всего ОПГ незаконно зарегистрировала около 350 тысяч автомобилей.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в декабре 2022 года Антикоррупционная служба разоблачила преступную группу, которая нелегально поставила на учет 486 автомашин, ввезенных из-за рубежа. Был задержан ряд лиц, в том числе четверо полицейских, руководитель спецЦОНа №2 по городу Астане.

В июне этого года Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании в трех регионах страны преступных групп, занимающихся незаконной постановкой на казахстанский регистрационный учет автомобилей, ввезенных из-за рубежа