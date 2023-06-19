Регистрация авто по поддельным документам: преступные группы задержаны в трех регионах РК

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Подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Казахстана провели комплекс целевых оперативно-розыскных и следственных мероприятий по пресечению и задержанию преступных групп, занимающихся незаконной постановкой на казахстанский регистрационный учет автомобилей, ввезенных из-за рубежа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, в Акмолинской области полицейские выявили незаконную постановку на учет грузовых автомашин. Установлено, что с февраля прошлого года по апрель 2023-го преступная группа по поддельным квитанциям об оплате за первичную государственную регистрацию поставила на казахстанский учет 62 грузовые автомашины.

Официальная оплата за первичную госрегистрацию за каждый грузовик должна была составлять около 7-8 млн тенге. По предварительным данным, общая сумма ущерба государству составила около 500 млн тенге.

Другая преступная схема выявлена и ликвидирована борцами с оргпреступностью в городе Алматы, где незаконно регистрировался легковой автотранспорт, ввезенный в Казахстан из Южной Кореи. Уже установлено 250 автомобилей, зарегистрированных по поддельным документам, где предварительный ущерб составил свыше 340 млн тенге.

В данном случае преступная группа фальсифицировала документы на транспорт, внося изменения в графе год выпуска с 2018 на 2020 год, уклонялась от уплаты сбора за первичную госрегистрацию.

В Астане выявлена преступная схема по организации канала поставки автомобилей под видом запчастей и постановке их на казахстанский учет путем подделки документов о замене кузова без его фактического проведения.

«Задержаны подозреваемые, которые в рамках досудебного расследования дали признательные показания. Кроме того, у них изъяты вещественные доказательства, а также поддельная документация. Проводится расследование», – сказал начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов.

Напомним, в декабре 2022 года Антикоррупционная служба сообщила о разоблачении преступной группы, которая нелегально поставила на учет 486 автомашин, ввезенных из-за рубежа. Был задержан ряд лиц, в том числе четверо полицейских, руководитель спецЦОНа №2 по городу Астане.