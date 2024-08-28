10-летняя девочка погибла при возгорании автомобиля в Актюбинской области
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Сотрудники полиции выясняют причины трагедии, сообщает Kazpravda.kz
Правоохранители расследуют уголовное дело по факту смерти ребенка.
27 августа в поселке Дон Хромтауского района произошло самопроизвольное возгорание автомашины ВАЗ, стоявшей во дворе, что подтверждается записями камер видеонаблюдения с соседнего дома.
В салоне автомашины находилась 10-летняя девочка, которая погибла. Родители на момент происшествия находились дома. Причины возгорания выясняются.
«По факту обнаружения трупа начато досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертиз», – детализировали в ДП региона.