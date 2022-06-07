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Общество
100 новых рабочих мест на 10 тысяч человек — новый KPI для акимов внедрят в Казахстане

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены меры по обеспечению занятости населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

С докладами на эту тему выступили министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, акимы Актюбинской и Костанайской областей Ондасын Уразалин и Архимед Мухамбетов, а также председатель правления Евразийской группы Серик Шахажанов и руководитель строящегося предприятия KamaTyresKZ Александр Смышляев.

По информации Т. Дуйсеновой, на национальный рынок труда повлияли демографические изменения и волатильность мировой экономики. Самое большое изменение в этой сфере связано с появлением нового потока рабочей силы.

"Сегодня подрастает поколение, родившееся после 2000-х годов. Ежегодно на рынок труда выходит более 300 тысяч молодых людей. Меняется качественная структура рабочей силы. Уже сегодня 60% рабочей силы составляют миллениалы и поколение "Z", – сказала глава Минтруда.

Тамара Дуйсенова отметила, что, судя по экспертным данным, в Казахстане до 500 тыс. человек заняты на различного рода онлайн-платформах. Такой формат работы удобен для населения, но главный его недостаток – отсутствие социальной защиты.

Учитывая ситуацию, Минтруда разработан пилотный проект по привлечению граждан, занятых на онлайн-площадках, в систему социальной защиты.

По словам Т. Дуйсеновой, признание платформенной занятости позволит защитить трудовые и социальные права граждан.

Глава Правительства поддержал проект и добавил, что предложенные в нем меры не должны обременять пользователей бюрократией и дополнительной нагрузкой.

Подводя итоги обсуждения, Алихан Смаилов отметил, что по поручению Главы государства в нынешнем году значительно усилены меры содействия занятости. Так, увеличены сроки и размеры заработной платы участников молодежной практики и проекта "первое рабочее место".

Для молодежи и социально-уязвимых слоев населения в два раза (до 400 МРП) увеличен размер грантов на открытие своего дела. За первые 5 месяцев этого года более 146 тыс. казахстанцев были охвачены мерами занятости. До конца года планируется охватить занятостью более 500 тыс. человек в рамках господдержки. Кроме того, на вакансии, предоставленные работодателями, граждане смогут трудоустраиваться самостоятельно через Электронную биржу труда.

При этом, отметил глава Правительства, важнейшим вопросом является создание постоянных рабочих мест.

"В текущем году в рамках реализации национальных проектов должно быть создано порядка 270 тысяч постоянных рабочих мест. Данный план должен быть достигнут", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Он отметил, что эффективным инструментом обеспечения занятости показало себя обучение основам предпринимательства. В прошлом году обучено более 33 тыс. человек, из которых 15 тыс. в итоге открыли собственный бизнес.

При этом бизнес-процессы по обучению основам предпринимательства и предоставлению грантов автоматизированы через Единый портал предпринимательских инициатив business.enbek.kz.

Алихан Смаилов подчеркнул, что в соответствии с поручением Президента РК, начиная с этого года, эффективность работы госорганов и акимов всех уровней будет оцениваться на основе достижения KPI по созданию новых рабочих мест.

В этой связи глава Правительства озвучил ряд соответствующих поручений:

– обеспечить увеличение вакансий на постоянные рабочие места за счет реализации проектов и программ;

– обеспечить принцип "единого окна" в центрах занятости для работы с молодежью и социально-уязвимыми слоями населения;

– внести предложения по совершенствованию законодательства в части предоставления социальных гарантий работникам цифровых платформ;

– до 25 июня утвердить методику достоверного учета новых рабочих мест для установления индикаторов оценки акимов – не менее 100 новых рабочих мест на каждые 10 тыс. населения;

– обеспечить постоянное трудоустройство на уровне не менее 60% участников субсидируемых программ занятости.

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