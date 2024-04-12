Все школьные учебники оцифровали в РК

Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Они прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz

На сегодня перевод школьных учебников в цифровой формат составляет 100%. Цифровые учебники разрабатываются на 11 платформах 13 издательств страны.

«Для внедрения инновационных подходов в преподавании дисциплин разработаны методические рекомендации для их использования педагогами. Учителя проводят уроки с использованием современных цифровых технологий, онлайн-коммуникаций, дифференциации и индивидуализации, а также улучшают знания по использованию онлайн-ресурсов», - отметила заместитель председателя комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК Майра Мелдебекова.

Кроме того, ведется работа по открытию 1345 современных кабинетов по робототехнике, STEM, химии, физике, биологии. До конца года 1072 школ 20 регионов будут оснащены современными кабинетами.

#школа #уроки #цифровые учебники

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