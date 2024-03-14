100 современных объектов дополнительного образования построят до 2025 года в Казахстане

Подробнее об этом рассказали в Минпросвещения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минпросвещения

По информации ведомства, в последние годы ведется планомерная работа по повышению охвата детей дополнительным образованием. До 2025 года планируется открытие 50 детских оздоровительных центров и строительство не менее 100 современных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей.

Такие данные привел вице-министр просвещения Едил Оспан на республиканском семинаре в сфере дополнительного образования.

— Обеспечение прав и развитие детей является ключевой задачей государственной политики. В регионах успешно действуют воспитательные системы, ориентированные на потребности учащихся и их родителей. Дополнительное образование играет важную роль в предотвращении правонарушений и других негативных явлений в детско-подростковой среде. Необходимо продолжить развитие инфраструктуры в этой области, — подчеркнул вице-министр просвещения РК.

На площадке участники семинара смогли обменяться опытом и продемонстрировать лучшие практики организаций дополнительного образования в регионах. Представленные проекты и программы позволили участникам увидеть разнообразие подходов к обучению и воспитанию детей и подростков.

В министерстве добавили, что на сегодня в стране функционирует 1713 организаций допобразования, 380 видов кружков. Охват составляет 81,6%.