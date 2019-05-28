11 центральных улиц расширят и реконструируют в Атырау. Всего ямочный ремонт проведут на 31 участке городских дорог, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на РСК Атырауской области.
По информации городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырау, на сегодняшний день ПСД реконструкции и расширения 8 городских улиц общей протяженностью 27,605 км была полностью разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы.
"25 апреля был объявлен открытый конкурс на определение подрядной организации, которая займется строительно-монтажными работами на указанных улицах, итоги конкурса будут объявлены 15 июня текущего года", – рассказал заместитель акима г. Атырау Шакир Кейкин.
Таким образом, городские власти планируют отремонтировать и расширить следующие улицы: ул. Гумарова (0,528 км), ул. Курмангазы (4,05 км), пр. Бейбарыса (10,002 км), ул. Габдиева (1,234 км), ул. С. Датова (4,69 км), ул. Амандосова (2,925 км), ул. Уалиханов (2,346), ул. Гагарина (1,83).
"Разработка ПСД реконструкции и расширения оставшихся трех улиц – пр. Азаттык (2,546 км), Ауэзова (2,84 км), Маденова (1,6 км), общей протяженностью 6,986 км, полностью завершена, до конца мая текущего года она должна получить положительное заключение государственной экспертизы. В конце июня, после утвержденного на сессии городского маслихата финансирования, будут запланированы строительно-монтажные работы", – уточнил Шакир Кейкин.
Вместе с тем, в текущем году запланирован ямочный ремонт 13 000 м2 городских улиц. В настоящее время объявлен конкурс на определение подрядной организации, которая займется выполнением ремонта дорог.
Всего в текущем году планируется проведение ямочного ремонта на 31 участке дорог по следующим адресам:
1) Пр. Азаттык;
2) Центральный мост;
3) Пр. Сатпаева у ТЦ "Тамаша";
4) Территория многоэтажных жилых домов в мкр. Жеты Казына;
5) Ул. Жарбосынова;
6) Территория многоэтажных жилых домов за рынком "Рахат":
7) Ул. Канцева;
8) Ул. Исмагулова;
9) Территория многоэтажных жилых домов в мкр. Алмагуль 1-2;
10) Территория у детского сада "Еркемай" в мкр. Атырау;
11) Ул. А. Кунанбаева в мкр. Балыкши;
12) Территория у дома по ул. Кожакаева, 21;
13) Территория у областной офтальмологии в мкр. Балыкши;
14) Территория у ресторана "Айсберг" в мкр. Балыкши;
15) Пересечение ул. Молодежная и ул. Сатыбалдиева;
16) Ул. Сыдыкова в мкр. Лесхоз;
17) Территория у моста Жилгородок-Ауэзова;
18) Территория у жилых домов №61-63 по ул. Ауэзова;
19) Ул. Кабдолова;
20) Территория "АЗС Казмунайгаз" на пересечении с дорогой Водниково-Кокарна-Балыкши;
21) Территория "ЖД" больницы;
22) Ул. Бергалиева;
23) Территория домов по пр.Сатпаева, №36;
24) Территория дома по ул. Махамбета, №101;
25) Ул. Темирханова (рядом со зданием бывшей финансвой полиции);
26) Территория домов №39 а-б-в мкр. Авангард-3, а также территория "Технодома";
27) Территория у светофора на пересечении дорог Атырау-Доссор-Геолог;
28) Ул. Агропрома с.Геолог;
29) Мкр. Жумыскер;
30) Мкр. Оркен 1-2;
31) Территория домов по ул. ДосмухамбетоваЮ №3а-14а.