фото с сайта МКИ

Презентация проекта состоя­лась в Национальной библио­теке в Астане. Участники в своих выступлениях говорили о том, что создание справедливого общест­ва, базирующегося на принципах равенства каждого перед законом, невозможно без обращения к культурному коду нации, в котором заключены вековые ценности честности и ответственности перед своими согражданами и государством.

Министр культуры и информации Аида Балаева напомнила, что Глава государства на расширенной коллегии правоохранительных органов заявил: все, кто принимает решение служить закону и обществу, руководствуются идеалами справедливости и гуманизма, и такие качества и ценности прививаются в первую очередь в семье, через личный пример и образование.

– Мы должны сообща воспитывать честность в каждом гражданине, а в молодежи – мудрость и добродетель. Только так сможем вместе построить стабильное, надежное и нравственно обоснованное общество, – отметила министр.

Она отдельно отметила важность укрепления в обществе высоких качеств «Адал азамат», которые становятся прочным фундаментом справедливого и ответственного общества. Ведь если человек духовно богат, обладает сильным чувством человечности, ему привиты такие качества, как честность и дисциплина, то он будет следовать принципам Закона и Порядка не по принуждению, а исходя из внутренних убеждений.

Особую роль, по мнению главы МКИ, в создании справедливого общества и воспитании честных граждан играет сфера культуры и информации. В этой связи профильное министерство реализует ряд конкретных проектов по социальному развитию, формированию гражданских начал, повышению интеллектуального и творческого потенциала молодежи, информационно-идеологической работе.

– Культура – это не просто эстетическое пространство, это душа нации, мера человечности. Поэтому культура и разум, справедливость и честность всегда должны идти рука об руку. Проект «Әділ қоғам» призван объединить это богатое наследие с современной просветительской работой и сформировать общественное сознание и культуру против коррупции. Поэтому мы считаем важным вовлечь в инициативу творческую интеллигенцию, представителей сферы культуры и неправительственных организаций, – подчеркнула Аида Балаева.

Как пояснил председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали, платформа для открытого общественного диалога в рамках проекта «Әділ қоғам» объединит активистов и известных общественных деятелей, позволит обратиться к формированию антикоррупционного мировоззрения через культурные и образовательные программы, укрепление общественного диалога между поколениями и социальными слоями, вовлечение в эту работу молодежи.

По мнению депутата Сената Парламен­та Нурторе Жусипа, с помощью этих механизмов нужно создать такую гражданскую и культурную среду, в которой закон и порядок воспринимаются как всеобщая ценность.

– О необходимости бескомпромиссной борьбы с социальными пороками Глава государства говорил на заседании Национального курултая. Важно прививать подрастающему поколению созидательные установки, стремление к дисциплине и порядку. Это общая задача как родителей, так и системы образования, – считает депутат.

Именно поэтому при создании проекта его разработчики обращались к философским истокам учения великого мыслителя аль-Фараби, который подчеркивал, что только справедливое общество способно привести человека к подлинному счастью.

Как отметила заместитель руководителя Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Салтанат Ашимова, проект «Әділ қоғам» направлен на утверждение культуры справедливости как основы устойчивого развития и духовного обновления, на формирование нового качества общественного сознания, основанного на честности, диалоге, просвещении и солидарности.

Директор Института «Сорбонна – Казахстан» КазНПУ им. Абая Айнур Сабитова считает, что акселератором «Әділ қоғам» должна стать именно молодежь. У вуза уже есть опыт реализации проекта «Антикоррупционное волонтерство», его спикер предложила использовать и для работы в новой концепции.

– Справедливость – это внутреннее ощущение меры, уважения к человеческому достоинству, это культурный код, который формируется поколениями. Поэтому разговор о справедливости невозможен без разговора о культуре. Когда мы говорим о молодежи как об акселераторе справедливого общества, мы имеем в виду, что именно она создает новые тренды современности. Молодое поколение чувствительно к фальши и неискренности, – отметила Айнур Сабитова. – Коррупция – это не просто нарушение, это культурная деформация. Значит, противодействие ей – создание новой «эстетики ответственности», где честность – не пафос, а стиль жизни.