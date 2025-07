Напомним, NEET расшифровывается как Not in Education, Employment or Training (не учится, не работает и не проходит обучение), а значит, под эту категорию могут попадать нетрудоустроенные выпускники; те, кто потерял работу и не переобучается; лица, занимающиеся домашним хозяйством; молодежь с особыми потребностями. Поддержка этой категории, как отмечает Лима Диас, является критичес­ки важной для государства и общества, поскольку способствует активному вовлечению в экономическую и социальную жизнь страны.

– Являясь единым оператором государственного грантового финансирования неправительственных организаций, Центр поддержки гражданских инициатив выступает связующим звеном между государственными органами, гражданским обществом и самой молодежью. Он своего рода мост между государством, НПО и гражданами, который обеспечивает прозрачность и эффективность грантовой системы. ЦПГИ работает на основании заказов от госорганов, включая Министерство культуры и информации, областные и городские управления, формулирующие приоритетные направления госполитики и определяющие тематику грантовых конкурсов, – говорит председатель правления НАО.

С 2022 по 2024 год по заказу Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации был реализован проект Zhas Project, направленный на развитие предпринимательских навыков и повышение активности молодежи категории NEET. За это время 842 малых гранта в размере до 1 млн тенге получили молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Они реализовали социальные или предпринимательские идеи.

По информации представителей ЦПГИ, в числе обладателей грантов – карагандинец Ескендир Сыздыкбеков. В рамках Zhas Project в 2023 году он основал Roboclub – обучающий центр по робототехнике. Получив безвозвратный грант, Ескендир приобрел необходимое оборудование и начал проводить занятия для детей школьного возраста. В рамках этого курса участники изучают основы электроники, программирования и сборки роботов, а также участвуют в мини-соревнованиях и проектах.

Житель Костаная Тимур Кавкитаев – мастер с более чем 15-летним опытом работы с кожей – при поддержке Zhas Project запустил обучающий проект, помогающий молодежи, людям с инвалидностью, сиротам и другим представителям социально уязвимых групп осваивать основы кожевенного дела и изготавливать украшения, аксессуары и сувениры.

Еще один успешный проект Zhas Project – мобильный планетарий AituZheniS в Костанайской области, реализованный молодой мамой двух особенных детей Салтанат Шунановой.

– Более 500 детей с ограниченными возможностями смогли побывать в мобильном планетарии, который дарит маленьким посетителям возможность познакомиться с удивительным миром космоса и науки в интер­активном и доступном форма­те. Этот проект дает детям не только знания, но и массу положительных эмоций, – сказала Салтанат Шунанова.

По заказу местных исполнительных органов в течение 2024 года ЦПГИ поддержал множество проектов и мероприятий, нацеленных на молодежь NEET. Эти инициативы включали запуск и реализацию программ профессионального обучения в регионах, направленных на повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, проведение форумов, семинаров и тренингов, карьерного консультирования, организацию ярмарок вакансий, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованиям, а также поддержку в развитии собственного дела, программы наставничества, психологические консультации, мероприятия по вовлечению в общественную и волонтерскую деятельность, помогающие прео­долеть социальную изоляцию и повысить мотивацию, и многое другое.

– В 2025-м Zhas Project, предус­матривающий предос­тавление малых грантов молодежи категории NEET, не реализуется. Вместо этого внимание сосредоточено на иных форма­тах вовлечения молодежи в общественно полезную дея­тельность и поддержку инициатив на местном уровне. Например, в Мангистауской области действует проект общественного фонда «Жағымды жаңалық» при грантовом финансировании ЦПГИ по заказу управления по вопросам молодежной политики регио­на. Планируется разработка цифровой образовательной программы, адаптированной под потребности целевой аудитории. На реализацию проекта выделен краткосрочный грант в размере 11 миллионов 665 тысяч тенге. Предусматривается проведение информационной кампании с охватом не менее 25 тысяч человек, а также снижение доли молодежи категории NEET в регионе как минимум на пять процентов, – добавляет Лима Диас.

Отметим, что центр не просто распределяет средства, но и выступает как ключевой катализатор социальных изменений, обеспечивая системную и эффективную поддержку молодежи NEET через развитие потенциала гражданского общества.