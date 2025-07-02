Как сообщил открывший обсуждение заявленной темы министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, на сегодня степень охвата населения услугами водоснабжения в городах составляет 99,3%, а в сельской местности – 97,5%. В десяти регионах данный показатель доведен до 100%, а именно: в городах Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей, областей Жетысу и Улытау, а также в селах Мангистау.

Как уточнил глава МПС, из 90 городов республики полное снабжение питьевой водой достигнуто в 73. В оставшихся 17 аналогичное положение будет обеспечено до конца нынешнего года. Из 6 148 сел 5 679 имеют доступ к услугам водоснабжения, причем 4 420 сельских населенных пунктов подключены к цент­рализованным системам, а в 999 установлены комплексные блок-модули.

В 260 малых селах водоснабжение осуществляется за счет использования колодцев и скважин, а в отдаленных поселениях – посредством подвоза воды.

На сегодня проводится работа по решению водной проблемы в оставшихся 469 селах. За счет республиканского бюджета и средств специального государственного фонда 245 из них будут подключены к централизованным систе­мам водоснабжения, а в 224 установят комплексные блок-модули за счет местного бюджета.

Ерсайын Нагаспаев отметил, что благодаря строительству и модернизации водоочистных сооружений повышается качество и доступность питьевой воды. Он также доложил о темпах модернизации систем водоотведения, в том числе канализационно-очистных сооружений, и внедрении SCADA-систем – современных цифровых решений для контроля давления, выявления протечек, управления расходом живительной влаги и сбора данных для планового развития сетей.

Важнейший приоритет государственной водной политики – рациональное и устойчивое использование водных ресурсов, включая меры по водосбережению, в свою очередь отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

По его словам, в аграрном секторе сформирована нормативно-правовая база, направленная на стимулирование внедрения водосберегающих технологий; ведется работа по повышению эффективности водопользования на промышленных предприятиях.

– С начала 2025 года отраслевым ми­нис­терством при поддержке гранта Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития ведется разработка Национальной информационной системы водных ресурсов. Платформа станет единым цифровым пространством, интегрирующим данные о водных объектах из различных источников, включая спутниковый мониторинг, датчики и приборы учета, – сообщил министр.

Как сообщил спикер, в целях модернизации и цифровизации оросительной инфраструктуры протяженностью более 3,5 тыс. километров поэтапно внедряется автоматизация каналов. В текущем году 58 гидропостов в Кызылординской области будут оснащены средствами автоматического учета воды. Разрабатывается проектно-сметная документация для оцифровки оросительных сетей общей протяженностью свыше 5 тыс. километров в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях и области Жетысу.

До 2027 года планируется не только оцифровать системы учета воды, но и внедрить автоматизированные гидрозатворы, что позволит оптимизировать процессы распределения гидроресурсов.

О тарифной политике в водоснабжении и водоотведении доложил вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев, о цифровизации отрасли – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, о ситуации в регионах отчитались акимы ряда областей. В своих выступлениях они акцентировали внимание в том числе на бережном отношении к воде.

Так, по словам Асана Дарбаева, к концу 2024 года в городах, где уже введены дифференцированные тарифы в рамках социальных норм потребления, расход воды снизился на 8%.

Дифференцированный тариф содействует привитию культуры рационального потребления в стране – он позволил добиться экономии 1,6 млн кубометров воды, что равно годовому потреблению такого города, как Лисаковск.

Резюмируя все вышесказанное, Премь­ер-министр Олжас Бектенов подчерк­нул, что устойчивое развитие водоснабжения населенных пунктов является одной из приоритетных задач Правительства, и акцентировал внимание на важности своевременного завершения проектов водоснабжения.

– Глава государства держит этот воп­рос на личном контроле. Необходимые средства в республиканском бюджете предусмотрены. Кроме того, в рамках поручения Президента по возврату в страну незаконно выведенных активов дополнительно из специального госфонда направлено более 160 миллиардов тенге на осуществление еще около 230 проектов в сфере водоснабжения. Качество жизни населения напрямую зависит от обеспечения питьевой водой, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр напомнил о необходимости использования современных подходов и сберегающих технологий в условиях изменения климата, роста водопотребления и ограниченности водных ресурсов. В данном контексте особое внимание должно быть уделено развитию групповых водопроводов, причем эту работу важно синхронизировать с планами развития населенных пунктов.

Только за первое полугодие в госорганы от населения поступило порядка 30 тыс. жалоб по вопросам водоснабжения. В связи с этим руководитель Правительства поручил министерствам промышленности и строительства, водных ресурсов и ирригации, акиматам регионов ускорить осуществление ряда инфраструктурных проектов на местах.

Так, перед Министерством водных ресурсов и акиматом Акмолинской области поставлена задача в кратчайшие сроки принять меры по обеспечению централизованным водоснабжением сел вблизи столицы. Фонду «Самрук-Казы­на» и акимату Мангистауской области дано поручение до 15 июля завершить пуско-наладочные работы на заводе Кендерли и обеспечить подачу воды для города Жанаозена. Министерствам финансов, промышленности и строительства совместно с акиматом области Улытау до 1 августа надлежит принять решение по дополнительному финансированию проекта реконструкции водоочистного сооружения в Жезказгане.

– Наряду с развитием систем водоснабжения надо активизировать работу по внедрению сберегающих технологий и цифровизации управления водными ресурсами. Необходимо и далее снижать процент изношенных сетей водоснабжения. Важно обеспечить масштабное обновление устаревшей коммунальной инфраструктуры и строительство новой. Это будет решаться и в рамках принятого национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», – акцентировал внимание членов Правительства Премьер-министр.

По итогам заседания Олжас Бектенов дал ряд поручений. Акиматам регионов – обеспечить до конца года ввод в эксплуатацию всех реализуемых проектов по снабжению питьевой водой. За это персональную ответственность отныне будут нести первые руководители регионов, указал руководитель Правительства.

Минфину надлежит перечислить местным исполнительным органам утвержденные денежные средства. Министерству промышленности и строительства – при модернизации сетей сделать акцент на увеличении производительности действующих канализационно-очистных сооружений и повышении качества очистки сточных вод. Совместно с акиматами к 1 сентября подготовить инвестиционные программы, направленные на претворение в жизнь национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Министерству водных ресурсов и ирригации поручено до конца текущего года обеспечить завершение проектов строительства и реконструкции групповых водоводов. Далее совместно с Министерством финансов в течение 2026 года осуществить их передачу едиными комплексами на баланс акиматов.

Перед Министерством национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами поставлена задача внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы передачи имущества из республиканской в коммунальную собственность.

Министерствам водных ресурсов и ирригации, промышленности и строительства поручено совместно проработать вопрос внедрения цифровых паспортов водных объектов и интеллектуального водного кадастра. Минис­терствам национальной экономики, финансов, холдингу «Байтерек» – обеспечить финансирование инвестиционных инициатив, предусмотренных в рамках национального проекта.