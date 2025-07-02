Качество жизни начинается с базовых вещей

Парламент
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Ольга Орлова

После завершения сессии у казахстанских парламентариев начался следующий этап – рабочие поездки и встречи с избирателями

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Так, депутат Сената Сергей Ершов (на снимке) посетил ряд социально значимых объектов Осакаровского района Карагандинской области, в том числе детско-юношеский центр «Жастар» и районную больницу. В центре «Жастар» сенатор ознакомился с деятельностью учреждения, пообщался с педагогическим коллективом и воспитанниками. Центр организует разнообразные кружки и секции, способствующие всестороннему развитию детей и подростков. Особое внимание в ходе визита было уделено вопросам поддержки дополнительного образования в сельских районах.

– Такие учреждения, как «Жас­тар», формируют у молодого поколения правильные ориентиры. Здесь рождаются таланты, воспитываются будущие лидеры. Государство должно уделять особое внимание поддержке дополнительного образования, особенно в сельских райо­нах, где именно такие учреждения становятся центрами притяжения и развития для детей и подростков, – отметил Сергей Ершов.

Продолжая поездку, депутат посетил районную больницу, где обсудил с медицинским персоналом актуальные воп­росы сельской медицины – от нехватки транспорта до проблем с Интернетом. Особый интерес вызвало новое оборудование, установленное в больнице, включая УЗИ-аппараты, анализаторы и КТ-инжекторы. По словам депутата, развитие первичной медико-санитарной помощи и цифровизация здравоохранения остаются приоритетами государственной политики. В завершение визита Сергей Ершов выразил благодарность специалистам обеих сфер за профессио­нализм и преданность делу, отметив важность системного подхода к решению региональных проблем.

Мажилисмены в первый день после окончания сессии проверили, как идет строительство новой школы в Усть-Каменогорске и реконструкция тепломагистрали в Таразе, а также обсудили проблемы ТОО «Казахстанская авиационная индустрия».

В ТОО «Казахстанская авиа­цион­ная индустрия» в Астане группа депутатов Мажилиса, членов фракции партии «Amanat», прибыла по многочисленным обращениям работников предприятия. Парламентарии провели встречу с коллективом, ознакомились с производственными мощностями и выслушали специалистов.

– Глава государства четко говорил: нужно усиливать производственные мощности, развивать малую авиацию, поддерживать отечественные предприя­тия. Здесь есть все, чтобы выполнять эти задачи. Но сегодня завод не работает не потому, что не умеет, а потому что его поставили в тупик. Отсутствие заказов, аресты, споры за землю, долги, которые не дали закрыть вовремя, – это не экономика, это отсутствие элементарной организованности. Мы не позволим, чтобы предприятие, способное выпус­кать качественную технику и укреплять обороноспособность нашей страны, исчезло из-за ведомственных недоработок. Мы уже поднимали эту проблему в Парламенте и теперь будем добиваться четких решений – с обязательствами и сроками, – подчеркнул депутат Мажилиса, заместитель руководителя фракции партии «Amanat» Павел Казанцев.

Генеральный директор предприятия Кайрат Жауханов в свою очередь отметил, что завод может выполнять до десяти капитальных ремонтов в год, уже доказав это на практике. Но без расчетов по уже выполненным заказам, без поступления новых контрактов и при постоянной блокировке счетов даже самая современная инфраструктура превращается в пустые ангары.

– Мы не просим льгот. Мы просим право работать. Здесь, на этом заводе, собраны кадры, которых десятилетиями готовила страна, – сказал он.

Сегодня парламентарии работают над поиском источников финансирования, обсуждают механизм государственных заказов и защиты производственной базы предприятия. Данная проблема станет поводом для депутатских запросов, а также проведения тематических обсуждений на площадке партии «Amanat» с привлечением всех заинтересованных сторон.

В Усть-Каменогорске продолжается строительство новой школы на 600 мест. Учебное заведение возводится в рамках предвыборной программы партии «Amanat» и национального проекта «Келешек мектебі». Ход работ проверил депутат Мажилиса Ерлан Саиров. На сегодня в ВКО пять новых учебных заведений уже введены в эксплуа­тацию – в городах Шемонаихе, Риддере, Усть-Каменогорске и в поселке Белоусовка Глубоковского района. Это результат работы партии «Amanat» в регионе, направленной на ликвидацию трехсменных и аварийных школ, кадрового дефицита и инфраструктурной отсталости.

Депутаты Мажилиса Мукаш Искандиров и Гульдара Нурым ознакомились с ходом реализации проекта по реконст­рукции городской тепломагист­рали М‑1 в Таразе. В эти дни в городе продолжается реконструкция тепловых сетей. Как отметил Мукаш Искандиров, речь идет не просто о ремонте одной тепло­магистрали, а о системном подходе к модернизации инфраструктуры, которую партия «Amanat» считает одним из главных приоритетов.

– Когда мы говорим о качестве жизни, нужно начинать с базовых вещей: тепло в домах, горячая вода, нормальная канализация. В Таразе десятилетия­ми никто не решал проблему сетей, и сегодня мы не имеем права откладывать это еще на год. Люди должны быть уверены в зав­трашнем дне, в том, что никто не будет мерзнуть зимой, – подчеркнул депутат.

По мнению Гульдары Нурым, в Жамбылской области на практике воплощается предвыборная программа партии «Amanat», а также Закон «О теплоэнергетике», разработанный депутатами. Документом были установлены строгие требования к надежности, безопасности и подготовке к отопительному сезону.

– Люди должны видеть: если партия берет на себя обязательства, она их выполняет. Мы не отделываемся формальными обе­щаниями, а добиваемся, чтобы в каждом регионе был прогресс – в ЖКХ, в здравоохранении, в газификации. В Таразе мы видим именно такой пример: деньги пришли, подрядчик на месте, трубы меняются, а жители чувст­вуют перемены, – поделилась мажилисвумен.

#депутаты #регионы #Сенат

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