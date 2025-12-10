Торговые надбавки на основные продукты питания завышались в несколько раз
С начала года Департамент торговли и защиты прав потребителей по Актюбинской области провёл серию внеплановых проверок торговых точек. К административной ответственности привлечено 116 предпринимателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли
Так, к примеру, ТОО «Элит Продукт» продавало сливочное масло, яйца и муку с превышением максимально допустимой торговой надбавки более чем в пять раз.
За повторное нарушение в течение года компания оштрафована на 39 тысяч тенге. Индивидуальный предприниматель «Казбергенова» также завышал торговую надбавку — в 3,5 раза выше установленного норматива.
Как повторный нарушитель предприниматель привлечён к ответственности по той же статье и оштрафован на 10 МРП (около 39 тысяч тенге). ТОО «НуроптТорг» допустило превышение торговой надбавки в 3,5 раза, за что получило штраф в размере 5 МРП.
«По каждому выявленному факту составлены административные протоколы, назначены штрафы и выданы обязательные предписания о приведении цен в соответствие с законодательством. Соблюдение требований по ограничению торговой надбавки является безусловной обязанностью всех субъектов торговли, а любые нарушения будут пресекаться в установленном порядке.
По итогам 11 месяцев 2025 года сумма наложенных штрафов составила 412 860 тенге по статье 204-4 частей 1 и 2 КоАП и 141 552 тенге по статье 193 КоАП», – сказано в информации.