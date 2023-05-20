12 человек задержали после драки в Кызылорде (видео)

Две компании молодых людей подрались в Кызылорде. Усмирять их пришлось полиции, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.

Фото: Kazpravda.kz

Полиция задержала 12 человек после конфликта в центре Кызылорды. Все случилось минувшей ночью, 20 мая.

Ночью в полицию поступил звонок от жителей по поводу групповой драки.

Выяснилось, что гулявшие две компании молодых людей повздорили между собой и устроили выяснение отношений на кулаках.

Установлены все 12 участников потасовки, оказавшихся жителями областного центра, в возрасте 25-30 лет.

После обязательного медобследования они доставлены в полицию для дачи показаний.