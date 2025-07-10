Эскиз ДК предоставлен областным акиматом

По информации руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурбергена Кусаинова, в текущем году ведется строительство 12 объектов, сообщает Kazpravda.kz

В частности, начато строительство Домов культуры в селах Мукур и Карабау Кызылкогинского района, в селах Азгир, Котяевка, Коптогай, Бирлик, Суиндик и им. Г. Алипова Курмангазинского района, а также в селе Нарын Исатайского района и в Жылыойском районе в поселке Жана-Каратон. Эти современные объекты рассчитаны на вместимость от 100 до 400 человек.

Кроме того, в Атырау разрабатывается проектно-сметная документация на строительство концертного зала на 1 200 мест, краеведческого музея и конгресс-холла на 600 мест. Культурные объекты придадут городу новый архитектурный облик.

Помимо этого, ранее затянувшееся строительство Дома культуры на 200 мест в селе Сарытогай Махамбетского района было завершено в прошлом году, объект введён в эксплуатацию. Сейчас в нем проходят различные культурные мероприятия.