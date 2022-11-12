13 млн тенге едва не выманили мошенники у пенсионерки в Шахтинске

Сберечь деньги пожилой женщине удалось благодаря бдительности и отзывчивости работников банка и полицейских, передает Kazpravda.kz со ссылкой на polisia.kz.

Полицейским и работникам банка удалось предотвратить мошенничество. В отделение банка в Шахтинске пришла 65-летняя пенсионерка, которая хотела перевести на различные счета 13 млн тенге. Начальник отделения банка сразу поняла, что клиент попалась на уловку преступникам и связалась с начальником ОП города Шахтинск, который направил в финансовое учреждение оперативную группу.

На месте полицейские установили, что женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов.

Они рассказали ей о якобы проходящей спецоперации по поимке мошенников и убедили перевести со своего депозита денежные средства.

Доверчивая пенсионерка, следуя полученным инструкциям, отправилась в отделение банка. Так, благодаря слаженному взаимодействию сотрудники банка и криминальной полиции города предотвратили передачу мошенникам крупной суммы денежных средств.