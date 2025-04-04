13 незаконных убойных цехов обнаружили в трех мегаполисах Казахстана

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Они были выявлены во время республиканского широкомасштабного оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад», проведеного с 11 по 31 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ОПМ было задействовано свыше 3,5 тысяч сотрудников полиции и 400 специалистов управлений сельского хозяйства и ветеринарного контроля. За 21 день операции проверено: свыше 54 тысяч автомашин, перевозивших скот; более 17 тысяч мест их скупки; 28,5 тысячи крестьянских хозяйств, отгонных участков и фермерств.

«В ходе проверок выявлено 13 незаконных убойных цехов в мегаполисах Астана, Алматы и Шымкент. Установлена причастность 131 лица в совершении краж животных, в том числе пресечена деятельность 26 преступных групп. При этом раскрыто 135 фактов скотокрадства и возвращено владельцам более 580 голов сельскохозяйственных животных», - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

В Алматинской области задержаны две группы скотокрадов. Одна из них совершила 11 преступлений, похитив 16 КРС у местных жителей, а вторая преступная группа, совершив 9 краж скота, похитила 103 головы мелко-рогатого скота. Кроме того, в Жамбылской области задержана группа из трех лиц, которые похитили 28 голов лошадей с вольного выпаса у местных жителей. 

«В результате принятых своевременных мер в текущем году кражи скота снизились на 26%. Необходимо напомнить, для предотвращения скотокрадств важно обеспечить контроль за скотом на пастбищах», - добавил Канат Нурмагамбетов.

#МВД #скотокрадство #убойный цех

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