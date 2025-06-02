13 новых объектов здравоохранения построят в области Ұлытау

Здравоохранение
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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

В регионе ведется масштабная работа по улучшению инфраструктуры сферы здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на управление здравоохранения области Улытау.

Фото: Упрздрав области Улытау

Введены в эксплуатацию три фельдшерско-акушерских пункта в селе Улытауском и Жанааркинском районах, еще в одном улытауском ФАПе ведутся работы по оснащению.

В регионе в данный момент строятся 13 новых объектов сферы здравоохранения.

Продолжаются работы по строительству районной больницы в поселке Улытау – проект выполнен на 40%, новый объект подрядчик обязуется сдать уже в этом году. Строятся 10 малых медицинских объектов в сельских округах области: среди них 2 врачебные амбулатории, 1 ФАП и 7 медпунктов.

Начаты работы по строительству травмпункта на базе Сатпаевской городской больницы.

С целью оптимизации расходов, рассматривается вопрос объединения двух проектов (строительство перинатального центра и онкологической больницы) путем строительства нового корпуса больницы на 100 коек.

Согласно проекту «Модернизация сельского здравоохранения», в области Улытау в 2024 году построено и передано на баланс местных властей 5 ФАПов в Улытауском районе, 4 медпункта - в Жанааркинском и 2 - в Улытауском районах.

Также в минувшем году был завершен капремонт Центральной городской больницы города Сатпаева, поликлиники Жанааркинской районной многопрофильной центральной больницы, больницы поселка Жезды Улытауского района, нового учебного корпуса Высшего медицинского колледжа города Жезказгана. На ближайшее будущее запланирована модернизация еще 20 объектов.

В 2025 году в регионе разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 7 медицинских учреждений.

Ремонтные работу в этом году начнутся в одном из зданий областного высшего медицинского колледжа, в областных многопрофильной больнице, центре психического здоровья, центре фтизиопульмонологии, а также в поликлиниках гг. Жезказган и Сатпаев. Обновления дождались и в дополнительном здании приемного отделения Жанааркинской районной многопрофильной больницы.

#здравоохранение #Улытау

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