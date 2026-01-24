1300 авиарейсов отменили в США из-за шторма

149

В США было отменено около 1300 авиарейсов из-за надвигающегося зимнего шторма, который может затронуть более 40 штатов от Аризоны до Мэна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Ожидается, что в начале следующей недели будут отменены еще тысячи авиарейсов, сообщает New York Post. 

Авиакомпания American Airlines объявила, что 16% ее рейсов были отменены, в то время как Delta Air Lines сняла рейсы в пяти штатах в преддверии шторма, который должен начаться 23 января и продлиться до 26. Большинство крупных перевозчиков сообщили об отмене полетов в восточной части страны.

В связи с погодными условиями авиакомпания Delta отменила рейсы в Северный Техас, Оклахому, Арканзас, Луизиану и Теннесси, чтобы обеспечить безопасность своих клиентов.

Специалисты считают, что непогода затронет подавляющее большинство авиаузлов, включая Даллас, Сент-Луис, Нэшвилл, Шарлотт, Атланту, Вашингтон, округ Колумбия и Нью-Йорк.

 

#США #рейс #аэропорт #шторм

