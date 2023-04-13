139 раз превысил скорость за 10 дней житель ЗКО

Как оказалось, водитель к тому же не имел прав на управления ТС.

Фото: Kazpravda.kz

Житель Западно-Казахстанской области 139 раз превысил скорость за 10 дней. Общая сумма штрафа составила около 4 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.

"Пользуясь тем, что у авто нет казахстанской регистрации, местный лихач разъезжал по городу, не соблюдая ПДД, надеясь на то, что его автомобиль не смогут вычислить по базам, и его действия останутся безнаказанными", - говорится в сообщении.

Сотрудникам УАП ДП ЗКО удалось задержать нарушителя.

Автомобиль изъят и водворен на штрафстоянку, а его владельцу теперь придется выплачивать немалую сумму штрафа, добавили в полиции.