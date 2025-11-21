1,5 млн казахстанских школьников одновременно написали изложение

Образование
85

Во всех школах страны для 7–11 классов провели специальные классные часы и единое изложение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По инициативе Министерства просвещения Республики Казахстан в честь Всемирного дня детей школьники по всей стране написали изложение на тему безопасности и защиты прав ребёнка. В акции одновременно приняли участие 1,5 миллиона детей, сообщает Kazpravda.kz

Инициатива была организована в рамках продвижения идеологемы «Закон и Порядок». Во всех школах страны для учащихся 7–11 классов провели специальные классные часы и единое изложение, направленное на повышение правовой культуры.

В ходе мероприятия детям объяснили значение правовой грамотности, роль соблюдения закона в обществе и основные принципы обеспечения безопасности.

Республиканская акция направлена на укрепление правовых знаний подростков и формирование навыков безопасного поведения.

#школьники #изложение

Популярное

Все
Уверенный рост экономики Приаралья
Пройдемся по индустриальной Караганде
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
«Пешком по шпалам в зной и непогоду...»
Певец свободы
Опередивший время
Чистый посыл доброты
KPI сельских акимов должен быть реалистичным
Стереотипы оставим в прошлом
Первый урожай томатов поспел накануне зимы в современном тепличном комплексе
Высокий потенциал востока страны
Надежда Лушникова: дар поэтической души
«Для развития народа необходимы прежде всего свобода и знание...»
50 тыс. работников защитили свои права благодаря проверкам инспекторов
От инициатив – к реализации
Как прекрасен этот мир!
Трудный рост и рекордные прорывы
Сила улыбки
Высокий старт Татьяны Третьяковой
Когда национальное становится международным
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Зима будет теплой
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Объявлена победительница национального конкурса «Қазақ Аруы»
Невесты, ангелы и гобелены: что посмотреть на выставке «Вечная любовь» в Астане
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых переходов — от нефтяной экономики к экономике ИИ"
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа

Читайте также

Школьников семи регионов РК перевели на дистанционное обуче…
Будущее беспилотного транспорта обсудили в Академии граждан…
Казахстан присоединился к АТР-конвенции о признании дипломов
Академию IT-архитекторов впервые создали в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]