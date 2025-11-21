Во всех школах страны для 7–11 классов провели специальные классные часы и единое изложение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По инициативе Министерства просвещения Республики Казахстан в честь Всемирного дня детей школьники по всей стране написали изложение на тему безопасности и защиты прав ребёнка. В акции одновременно приняли участие 1,5 миллиона детей, сообщает Kazpravda.kz

Инициатива была организована в рамках продвижения идеологемы «Закон и Порядок». Во всех школах страны для учащихся 7–11 классов провели специальные классные часы и единое изложение, направленное на повышение правовой культуры.

В ходе мероприятия детям объяснили значение правовой грамотности, роль соблюдения закона в обществе и основные принципы обеспечения безопасности.

Республиканская акция направлена на укрепление правовых знаний подростков и формирование навыков безопасного поведения.