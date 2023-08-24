154 школы построят в новом учебном году

Министерством просвещения РК ведется системная работа по решению вопросов аварийных, трехсменных школ. В 2023-2024 учебном году планируется запуск 154 новых школ на 132 тысячи ученических мест, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

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К 1 сентября завершится капремонт 194 организаций среднего образования, будет введено 52 школы на 65,6 тыс. ученических мест. До конца года будут введены еще 102 школа на 66,4 тыс. мест. Это решит проблему 12 аварийных и 29 трехсменных школ.

Кроме того, начата реализация национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого планируется строительство 369 школ на 740 тысяч ученических мест.

По поручению главы государства до конца года 1000 школ, расположенных в малых городах, районных центрах и селах, пройдут модернизацию по шести направлениям: капитальный и текущий ремонты, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, библиотек, столовых, а также обеспечение безопасности детей. Планируется открытие 1000 предметных кабинетов, дополнительно будет приобретено еще 749 предметных кабинетов.

Отметим, государство ежегодно выделяет средства на строительство и модернизацию школ. Только за последние три года введено в эксплуатацию 626 школ на 340 тысяч ученических мест.