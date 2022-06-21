16 нарколабораторий выявили в Казахстане в этом году

Жизнь без наркотиков

За пять месяцев этого года в Казахстане выявлено свыше тысячи наркопреступлений, а также пресечена деятельность 16 лабораторий по производству опасных веществ.

Об этом во время брифинга рассказал начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД Казахстана Бахытжан Амирханов. По его словам, по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в стране особое внимание уделяется вопросам противодействия наркопреступности и профилактики наркомании, которые также находятся на контроле Правительства и являются одними из приоритетных в деятельности органов внутренних дел. Наркомания и незаконный оборот наркотиков отнесены к основной угрозе национальной безопасности.

– Наркоситуация в стране характеризуется новыми синтетическими веществами, наркотиками каннабисной группы, угрозой «афганских» опиатов, – сказал спикер. – Мы проводим работу по выявлению и ликвидации интернет-магазинов, занимающихся продажей наркотиков, а также подпольных лабораторий по их производству (с начала года выявлено и заблокировано свыше 700 таких интернет-ресурсов. – Ред.). За пять месяцев этого года выявлено свыше одной тысячи наркопреступлений, в том числе 692 факта сбыта и 215 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере.

Пресечена деятельность трех организованных преступных групп, занимавшихся поставкой и сбытом наркотиков каннабисной группы на территории Нур-Султана и Атырауской области. Изъято свыше двух тонн различных видов наркотиков, в том числе 1,2 тонны марихуаны, 350 кг гашиша и порядка 70 кг синтетических наркотиков.

– Ликвидировано 16 нарколабораторий в Нур-Султане, Алматы, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях, – привел данные Бахытжан Амирханов. – С июня по октябрь ежегодно в ходе широкомасштабной операции «Қарасора» мы выявляем свыше тысячи фактов заготовки, хранения и сбыта гашиша и марихуаны.

Для профилактики, формирования у молодежи и подростков принципов здорового образа жизни, семейных ценностей и построения успешного будущего сотрудники МВД РК регулярно проводят обучающие семинары со студентами медицинских колледжей и вузов. Также проводятся встречи с владельцами ночных клубов по вопросам необходимости пресечения продажи и (или) потребления наркотических и психоактивных веществ в немедицинских целях.

В завершение брифинга начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК обратился к родителям казахстанских детей.

– У школьников и студенческой молодежи начались летние каникулы, будьте внимательны к тому, как ваши дети проводят свободное время, с кем общаются, – сказал представитель ведомства. – Призываю быть бдительными и не принимать предложения о работе администратором сайта, курьером без проверки характера работы. Помните, что «наниматели» зачастую говорят, что работа незаконная, и привлекают будущих работников высоким заработком и возможностью в любой момент выйти из выгодного бизнеса.

По словам докладчика, именно закладчики и наркокурьеры задерживаются полицией и приговариваются судом к длительным годам лишения свободы.