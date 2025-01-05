20 детей пострадало от новогодних хлопушек и фейерверков в Казахстане

В новогодние праздники от пиротехники пострадало 63 человека, в том числе 20 детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из них госпитализированы в стационар 12, в том числе детей - 5 и на амбулаторном лечении находится 51 пациент, в том числе 15 детей.

В Алматы пострадало 19 человек, в Жамбылской области 11 человек, в Карагандинской, Мангистауской, Костанайской областях и Шымкенте по 6 человек, в Актюбинской области - 2 человека, в Акмолинской, Кызылординской, Атырауской и Восточно- Казахстанкой, Западно- Казахстанской, Алматинской областях и области Абай по 1 обращению.