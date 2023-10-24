20 грузовиков с гумпомощью въехало в Газу из Египта

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Колонна из 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для населения сектора Газа въехала на территорию палестинского анклава через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала Sada El Balad, основу помощи, доставляемой жителям сектора, составляют медикаменты для экстренного лечения раненых во время атак израильской армии.

Кроме того, по словам представителя Египетского общества Красного Полумесяца, в Газу направлены продовольствие, вода, палатки и средства личной гигиены.

По меньшей мере 2 тысячи детей погибли за последние 17 дней в секторе Газа и 27 – на Западном берегу реки Иордан, заявила международная благотворительная организация Save the Children на своем сайте.