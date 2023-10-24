Более двух тысяч детей погибли в секторе Газа, пишут СМИ

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В секторе Газа за 17 дней погибли более 2 тысяч детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: shqiptarja.com

По меньшей мере 2 тысячи детей погибли за последние 17 дней в секторе Газа и 27 – на Западном берегу реки Иордан, заявила международная благотворительная организация Save the Children на своем сайте.

"По меньшей мере две тысячи детей погибли в Газе за последние 17 дней, и еще 27 погибли на Западном берегу Иордана, в то время как постоянные авиаудары превращают тысячи зданий в секторе Газа в груды дымящегося щебня", - сообщила организация в понедельник.

Директор Save the Children в Палестине Джейсон Ли призвал к немедленному прекращению огня.

"Мы призываем все стороны предпринять немедленные шаги, чтобы защитить жизни детей, а международное сообщество - поддержать эти усилия... Единственный способ действительно защитить детские жизни - это прекратить это насилие.", - приводятся в сообщении слова Ли.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

#дети #смерть #Израиль #Палестина #война #ракета

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