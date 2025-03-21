21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна

Впервые он был проведен в 2006 году

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

19 декабря 2011 года резолюция Генеральной Ассамблеи ООН постановила объявить 21 марта Всемирным днем людей с синдромом Дауна, а также отмечать его ежегодно с 2012 года в целях повышения уровня информированности общества о заболевании, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

В 2006-2010 годах сингапурская ассоциация Даун Синдром от имени Международной ассоциации Даун Синдром (Down Syndrome International, DSi) запустила специальный сайт, посвященный Дню людей с синдромом Дауна. Позже Бразильская федерация людей с синдромом Дауна совместно с DSi и ее членами начала масштабную кампанию по привлечению международной поддержки.

Синдром Дауна – заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется лишняя хромосома – трисомия; в результате общее количество хромосом становится равным 47, тогда как в норме оно должно равняться 46.

Число и месяц Всемирного дня людей с синдромом Дауна символически отражают природу его возникновения. Март выбран потому, что синдром Дауна представляет собой трисомию (март – третий месяц года) по 21-й хромосоме (поэтому и 21 марта).

Синдром Дауна впервые описал в 1866 году британский врач Джон Лэнгдон Даун. Почти 100 лет спустя, в 1959 году, французский ученый Жером Лежен обосновал генетическое происхождение этого синдрома.

Считается, что вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна увеличивается с возрастом матери старше 35 лет, однако большинство детей с этой генетической патологией рождаются от матерей до 35 лет. При этом риск рождения ребенка с синдромом Дауна у женщин в возрасте 40 лет в 9 раз выше, чем в 30.

Однако при соответствующей поддержке и лечении многие люди с синдромом Дауна живут счастливой и продуктивной жизнью. За последние десятилетия продолжительность жизни людей с синдромом Дауна резко возросла и составляет около 60 лет (в 1983 году – 25 лет).