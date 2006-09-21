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21.09.2006
Конкурсы
21 сентября 2006 г. 0:00
344
Конкурсы на 21.09.2006 -
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20 июня 2023 г. 7:00
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
18 июня 2023 г. 10:11
В Восточно-Казахстанской области горит Катон-Карагайский национальный природный парк
19 июня 2023 г. 1:00
Полвека, а может быть и больше, понадобится на восстановление леса в области Абай
18 июня 2023 г. 15:13
Пожар в Катон-Карагайском нацпарке локализовали на 15 Га
18 июня 2023 г. 18:28
Захват заложников в банке в Астане: комментарий главы МВД
18 июня 2023 г. 8:39
Восстановлением сгоревшего леса в области Абай займутся ученые из Южной Кореи
18 июня 2023 г. 9:40
Четыре человека погибло в огненном ДТП в Атырауской области
18 июня 2023 г. 19:30
Казахстанцы не смогут получить услуги по земле и недвижимости 19 июня
18 июня 2023 г. 15:58
Неизвестный взял людей в заложники в Kaspi Bankе в центре Астаны
18 июня 2023 г. 9:15
Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником
21 июня 2023 г. 3:30
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
18 июня 2023 г. 14:01
Аким Астаны рассказал о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры
18 июня 2023 г. 11:14
Алихан Смаилов поздравил медиков с профессиональным праздником
19 июня 2023 г. 11:22
Изрезал ножом супругу во дворе дома житель Костаная
18 июня 2023 г. 12:20
Президент Германии посетит Казахстан
18 июня 2023 г. 16:32
В Астане освободили захваченных в банке заложников (видео)
18 июня 2023 г. 17:23
Семья из шести человек погибла в ДТП на западе Казахстана
18 июня 2023 г. 13:02
Игроки сборной Казахстана посвятили победу в отборе к Евро-2024 жителям Семея
18 июня 2023 г. 16:50
Захвативший заложников в столичном банке мужчина задержан
18 июня 2023 г. 16:11
Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank
30 мая 2023 г. 4:30
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
13 июня 2023 г. 20:23
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
30 мая 2023 г. 1:00
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
31 мая 2023 г. 2:00
Роль истории в жизни общества
31 мая 2023 г. 13:12
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
29 мая 2023 г. 14:15
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
6 июня 2023 г. 8:50
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
11 июня 2023 г. 14:38
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
13 июня 2023 г. 1:00
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
30 мая 2023 г. 16:06
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
7 июня 2023 г. 1:30
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
9 июня 2023 г. 8:18
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
10 июня 2023 г. 20:49
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
30 мая 2023 г. 0:00
Тернистый путь к знаниям
9 июня 2023 г. 1:30
Высокая миссия зергера
13 июня 2023 г. 8:34
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
16 июня 2023 г. 13:39
БАКАД запустили в Алматинской области
4 июня 2023 г. 13:03
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
26 мая 2023 г. 1:00
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
1 июня 2023 г. 9:32
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