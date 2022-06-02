Фото: Kazpravda.kz
Общество
22 млн тенге "подарила" 60-летняя казахстанка лже-банкиру

Лже-сотрудник банка обманул актюбинку на 22 миллиона тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

30 мая 60-летней актюбинке позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков.

"Злоумышленник предложил обезопасить ее банковский счет от мошенников, уверив, что такая операция является стандартной. Женщина озвучила код из SMS-сообщения. Получив код, мошенник перевел всю сумму с ее карты на другой банковский счет. В общей сложности ущерб составил более 22 миллионов тенге", – говорится в сообщении. 

В настоящее время по данному факту полиция начала досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК РК "Мошенничество", проводятся мероприятия по установлению личности звонившего.


 

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