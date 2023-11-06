2,6 млрд тенге пытались необоснованно потратить чиновники в Актюбинской области

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Искакова Айдана
корреспондент

Вмешалась прокуратура

Фото: Kazpravda.kz

Прокуроры Актюбинской области предотвратили необоснованное расходование бюджетных средств на сумму 2,6 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что при проведении анализа в сфере расходования бюджетных средств прокуроры выявили грубейшие нарушения законодательства о госзакупках.

Так, по данным надзорного органа, местными исполнительными органами г.Актобе и районов области в нарушение квалификационных требований осуществлены государственные закупки на сумму свыше 2 млрд тенге.

"К примеру, по государственным закупкам на проведение строительно-монтажных работ, необоснованно установлены требования о предоставлении лицензии, на работы, не предусмотренной проектно-сметной документацией. В другом случае, должностные лица Отдела экономики и финансов Иргизского, Алгинского и Мартукского районов в нарушение требований статьи 14 Закона "Об автомобильных дорогах" проводили государственные закупки по ремонту дорог без прохождения ведомственной экспертизы на общую сумму 360 млн тенге. Установлено 18 фактов незаконного заключения договоров из одного источника на сумму в размере 296 млн тенге",  – сообщили в пресс-службе. 

Прокуроры отменили эти закупки. В результате надзорный орган предотвратил трату бюджетных средств на сумму 2.6 млрд тенге.

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