Мощные лесные пожары бушуют в Испании

Число жертв лесного пожара на юго-востоке страны в провинции Альмерия выросло до 12 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Как сообщили власти автономного сообщества Андалусия, пожар возник в четверг днем на территории муниципалитета Лос-Гальярдос. Ранее сообщалось о шести погибших.

"Подтверждено еще шесть смертей в зоне пожара", - говорится в коммюнике местного правительства.

Министр здравоохранения автономии Антонио Санс заявил, что это "самый разрушительный пожар в истории" региона, и назвал ситуацию "беспрецедентной трагедией".

По предварительным данным, причиной пожара стало падение линии электропередачи, после чего огонь быстро распространился на лесной массив рядом с дорогой.