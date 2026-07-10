Мощные лесные пожары бушуют в Испании

Европа,Пожары
Айман Аманжолова
корреспондент

Число жертв лесного пожара на юго-востоке страны в провинции Альмерия выросло до 12 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Как сообщили власти автономного сообщества Андалусия, пожар возник в четверг днем на территории муниципалитета Лос-Гальярдос. Ранее сообщалось о шести погибших.

"Подтверждено еще шесть смертей в зоне пожара", - говорится в коммюнике местного правительства.

Министр здравоохранения автономии Антонио Санс заявил, что это "самый разрушительный пожар в истории" региона, и назвал ситуацию "беспрецедентной трагедией".

По предварительным данным, причиной пожара стало падение линии электропередачи, после чего огонь быстро распространился на лесной массив рядом с дорогой.

#пожар #Испания #лес

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