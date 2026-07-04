Пожар в многоэтажке Алматы: пожарные спасли восемь человек

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Возгорание произошло в квартире на первом этаже дома по улице Клочкова. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты Бостандыкского района, передает Kazpravda.kz.

К моменту прибытия первых подразделений квартира была полностью охвачена огнем, а густой дым быстро распространялся по подъезду, создавая угрозу жизни и здоровью жильцов.

Для обеспечения доступа к очагу возгорания спасателям пришлось вскрыть запертую дверь с использованием специального инструмента.

В ходе спасательной операции сотрудники МЧС эвакуировали жителей дома в безопасное место. С применением спасательных капюшонов из задымленной зоны были спасены восемь человек. Еще двоих после эвакуации передали бригаде скорой медицинской помощи.