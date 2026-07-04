Пожар в многоэтажке Алматы: пожарные спасли восемь человек

Пожары

Двоих пострадавших после эвакуации передали бригаде скорой медицинской помощи

Фото: скриншот из видео

Возгорание произошло в квартире на первом этаже дома по улице Клочкова. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты Бостандыкского района, передает Kazpravda.kz.

К моменту прибытия первых подразделений квартира была полностью охвачена огнем, а густой дым быстро распространялся по подъезду, создавая угрозу жизни и здоровью жильцов.

Для обеспечения доступа к очагу возгорания спасателям пришлось вскрыть запертую дверь с использованием специального инструмента.

В ходе спасательной операции сотрудники МЧС эвакуировали жителей дома в безопасное место. С применением спасательных капюшонов из задымленной зоны были спасены восемь человек. Еще двоих после эвакуации передали бригаде скорой медицинской помощи.

«Пожарные оперативно прибыли на место вызова, обеспечили доступ в горящую квартиру, эвакуировали жителей дома и спасли восемь человек с применением спасательных капюшонов. Два человека были переданы медикам», - сообщили в МЧС.

#Алматы #пожар #возгорание

Популярное

Все
Этностиль обретает все большую популярность
Астана глазами детей
Тройной прорыв в Лондоне
История Великой степи на языке карт
Быть частью сообщества
Полный производственный цикл
Сохранить здоровье трудящихся
От голштинов до алгоритмов
Возрождается алматинский апорт
Фавориты держат марку
Объединить физиков и лириков
Завтра – Национальный день домбры
Производство мясной продукции в Аркалыке увеличат вдвое
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Душа, поющая в дереве
Время правовых решений
По столетиям пешком
Обнимаю с любовью
Сильные общества рождают сильных людей
Чтобы знания «возвращались» домой
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Плюс один новый завод в Казахстане
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Конституция как стратегическая опора развития страны
Проявил отвагу во время пожара
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Токаев поздравил Президента Конго с Днем независимости
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Газета стала судьбой
Артур Ластаев проверил условия содержания казахстанцев в колонии Кыргызстана
Охрана природы и путь к устойчивому развитию
Народная партия Казахстана избрала нового председателя
Инфраструктура для велосипедистов
От маленькой капли – большие урожаи
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Заблудившемуся туристу из Великобритании помогли полицейские в Атырау
Журналисту Игорю Нестерову верил весь город
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе

Читайте также

В Казахстане открылось 193-е добровольное противопожарное ф…
Уникальную пожарную машину создали в Казахстане
Более 20 человек погибли в пожаре в гостинице Нью-Дели
В Усть-Каменогорске ликвидирован пожар в жилом секторе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]