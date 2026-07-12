В Казахстане за неделю зарегистрировали 43 лесных пожара

Пожары

К тушению привлекались десантники, вертолеты и специальная техника

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 5 по 11 июля на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировано 43 лесных пожара. Все очаги возгорания были оперативно локализованы и полностью ликвидированы, передает Kazpravda.kz.

В течение недели сотрудники государственной лесной охраны, десантники авиационной пожарной службы, экипажи вертолетов и специалисты РГКП «Казавиалесоохрана» принимали участие в тушении лесных и степных пожаров, охвативших значительные территории.

«Очаги возгорания были своевременно обнаружены в ходе авиационного патрулирования РГКП «Казавиалесоохрана», с использованием систем раннего обнаружения лесных пожаров, а также в результате наземного мониторинга, осуществляемого государственной лесной охраной. Благодаря оперативному реагированию пожары были в кратчайшие сроки локализованы и полностью ликвидированы», - сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

По данным ведомства, 34 лесных пожара произошли на территории государственного лесного фонда, еще 9 - в лесных учреждениях, подведомственных местным исполнительным органам.

В Министерстве отметили, что своевременно выявить очаги возгорания позволили авиационное патрулирование, системы раннего обнаружения лесных пожаров и постоянный наземный мониторинг. В тушении были задействованы государственная лесная охрана, авиапожарные подразделения, вертолеты и специальная техника РГКП «Казавиалесоохрана».

Ведомство призывает граждан в пожароопасный период соблюдать требования пожарной безопасности при посещении лесов и отдыхе на природе.

#ЧС #пожар #возгорание

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