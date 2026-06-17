В Казахстане открылось 193-е добровольное противопожарное формирование

Новый объект стал частью ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары», направленной на повышение уровня безопасности сельских населённых пунктов и обеспечение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации

Фото: МЧС РК

Министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-лейтенант Чингис Аринов в ходе рабочей поездки в Бухар-Жырауский район Карагандинской области принял участие в открытии добровольного противопожарного формирования в селе Акбель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

В рамках программы сельскому подразделению передана пожарная автоцистерна, комплект средств индивидуальной защиты, современные средства связи, включая радиостанции, а также боевая одежда пожарного. Оснащение позволит добровольцам эффективно выполнять задачи по тушению пожаров и оказанию помощи населению до прибытия профессиональных подразделений.

Выступая на церемонии открытия, Чингис Аринов отметил, что развитие сети сельских противопожарных формирований является одним из приоритетов работы МЧС. Благодаря реализации программы жители отдалённых населённых пунктов получают необходимые ресурсы для обеспечения безопасности своих сёл, а время реагирования на происшествия значительно сокращается.

В Карагандинской области работа по развитию программы продолжается. С 2025 года создано 13 добровольных пожарных постов, включая четыре объекта, модернизированных в рамках реновации. В текущем году запланировано создание и обновление ещё 31 ДПФ. Реализация проекта способствует укреплению системы гражданской защиты и повышению уровня безопасности сельских жителей региона, добавили в МЧС.

#МЧС #пожарные #добровольцы

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