30-килограммовую опухоль удалили из живота женщины онкохирурги КазНИИОиР

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Онкохирурги КазНИИ онкологии и радиологии провели уникальную операцию по удалению 30-килограммовой опухоли у пациентки

Фото: пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии

65-летняя женщина поступила в институт с жалобами на резкое увеличение живота до гигантских размеров, распирающие боли в животе, чувство быстрого насыщения после приема пищи, постоянные ноющие боли в спине, слабость, быструю утомляемость, одышку при незначительной физической нагрузке.

По словам пациентки, заболевание началось в декабре 2023 года.

С июля 2024 года у нее отмечается прогрессивный рост живота в объеме. По результатам обследования: КТ органов малого таза выявила КТ-признаки кистозного образования брюшной полости и малого таза, вероятно, исходящего из яичника. Также обнаружен патологический кистозный участок в проекции позадиматочного пространства. КТ органов брюшной полости показала картину гигантского кистозно-солидного образования брюшной полости, исходящего из малого таза. Онкомаркер СА 125 также был повышен.

«13 августа 2024 года пациентка была обсуждена на заседании мультидисциплинарной группы (МДГ) Центра онкогинекологии, которая рекомендовала оперативное лечение в объеме двусторонней кроссэктомии, лапаротомии, тотальной гистерэктомии с придатками, оментэктомии и оптимальной циторедукции. Пациентка дала согласие на операцию и гемотрансфузию и была госпитализирована в центр онкогинекологии АО «КазНИИ онкологии и радиологии»», - говорит руководитель Центра онкогинекологии КазНИИ онкологии и радиологии Ерлан Кукубасов.

По итогам гистологического обследования опухоли, пациентке был поставлен диагноз «рак яичников».

«Операция прошла успешно в три этапа. Первым этапом была выполнена двусторонняя кроссэктомия, так как у пациентки имелись проблемы с малыми и большими подкожными венами нижних конечностей. Вторым этапом проведены лапаротомия, рассечение спаек брюшины, удаление гигантской опухоли правого яичника и тотальная гистерэктомия с придатками, а также резекция большого сальника - таким образом, был выполнен оптимальный объем хирургического лечения при раке яичников. Ввиду гигантских размеров опухоли яичника передняя брюшная стенка была сильно растянута, что потребовало третьего этапа - абдоминопластики для коррекции образовавшегося дефекта передней брюшной стенки», - добавил доктор Кукубасов.

Как рассказывают врачи, иметь дело с такой гигантской опухолью им приходится впервые.

«Ежегодно в нашем институте мы наблюдаем подобные клинические случаи. Однако размеры выявленной у данной пациентки опухоли яичника являются поистине уникальными не только в нашей практике, но и, по отзывам наших коллег из ведущих онкологических учреждений США, Великобритании, стран СНГ и Океании. Ими ранее не фиксировались новообразования столь внушительных габаритов. Удаленная опухоль достигала веса около 30-35 килограммов и характеризовалась плотной капсулой», - рассказала председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

В настоящее время пациентка демонстрирует отличное самочувствие, полную активизацию, способность к самостоятельному передвижению и самообслуживанию. Выражая искреннюю признательность и глубокую благодарность медицинскому коллективу, пациентка подчеркивает, что попала в надежные руки специалистов, что вызывает у нас чувство глубокого профессионального удовлетворения. Планируется, что пациентка будет выписана из больницы на этой неделе, так как все показатели лабораторных данных в пределах нормы.

Онкологи призывают казахстанцев регулярно проходить онкоскрининги в поликлиниках, которые доступны в рамках ОСМС. При подозрениях на онкологическое заболевание нужно обратиться в онкоцентр (онкодиспансер) по месту жительства.

Также напомним, что диагностика и лечение онкологических заболеваний входит в Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

#казахстан #онкология #пациент

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