30 накренившихся домов укрепили в микрорайоне Зердели в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На встрече с жителями Алатауского района аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что работы по выравниванию и укреплению 30 накренившихся домов полностью выполнены.

«Согласно заключению Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры, укрепленные и выравненные дома пригодны для дальнейшей эксплуатации. Вопрос принятия в залог квартир АО «Отбасы банк» будет урегулирован в ближайшее время», – сказал глава города.

Напомним, что в 2012-2016 годах в микрорайоне Зердели по госпрограмме было построено 30 многоквартирных 9-этажных домов. Многие из них возвели с нарушениями: в квартирах смещались дверные проемы, в стенах появлялись трещины – дома накренялись.

Напомним, что крен в одном из домов микрорайона «Зердели» обнаружили еще в 2019 году. После этого здесь начали обследовать все жилые 9-этажки. Позже выявили крен еще несколько домов. Жителей дома на время проведения работ переселили в съемные квартиры за счет акимата. По результатам обследования КазНИИСА провели укрепление фундаментов этих домов.