Еще несколько домов накренились в Алматы

Еще несколько домов накренились в алматинском микрорайоне Зердели. Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в эфире телеканала "Алматы", передает Kazpravda.kz
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Сагинтаев рассказал о восстановлении дома номер 179, который дал крен в декабре 2019 года.
"Проведена большая работа. КазНИИСА дал свое заключение. Дом прошел все проверки. Он был восстановлен. Внутри были сломаны двери, потрескался фасад. Ремонт был проведен. Многие жители уже заселились обратно", – сказал аким.
Вместе с тем он добавил, что жители расположенных рядом домов также обратились в акимат с подобными жалобами.
"Если не ошибаюсь, там было шесть домов. Восстановительные работы идут. Ситуация по ним находится на контроле", – заключил он.