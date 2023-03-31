4 микрорайона Алматы остались без газа

В Бостандыкском районе Алматы произошло временное отключение газа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата города.

Фото: Kazpravda.kz

Как уточнили в местном исполнительном органе со ссылкой на АО «КазТрансГаз Аймак», в Бостандыкском районе Алматы из-за срабатывания противоаварийной защиты оборудования произошло аварийное отключение подачи природного газа в жилые дома. Без газа временно остались жители четырех микрорайонов (Орбита-1, 2, 3, 4).

Аварийно-диспетчерская служба КазТрансГаз Аймака узнала об этом 30 марта в 19:45.

«Специалисты АО «КазТрансГаз Аймак» выехали на место и приняли оперативные меры, в том числе закрыли входные и выходные запорные арматуры на газораспределительных пунктах, опломбировали свинцовой пломбой. Согласно требованиям техники безопасности, в ночное время ремонтно-восстановительные работы не ведутся, в связи с этим они начнутся 31 марта, в 09:00», – оповестили в компании.