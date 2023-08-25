40 лошадей Пржевальского привезут в Казахстан из Праги

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Международный семинар по планированию проекта реинтродукции диких лошадей Пржевальского в Казахстан прошел с 21 по 24 августа в Праге (Чехия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов РК.

Фото: пресс-служба МЭПР РК

Семинар был организован Пражским зоопарком в рамках меморандума о долгосрочном сотрудничестве по возрождению популяции диких лошадей в Казахстане, подписанного между правительствами РК и Чешской Республики в апреле текущего года.

В мероприятии приняли участие представители Берлинского, Нюрнбергского и Будапештского зоопарков, Франкфуртского зоологического общества, Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), национального парка Хортобаг (Венгрия) и Большого Гобийского заповедника (Монголия).

Казахстанскую делегацию возглавил первый вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев.

«В ходе семинара участники обсудили детальный план перевозки первой партии лошадей, которая запланирована на 2024 год.

Перевозка лошадей будет обеспечена Пражским зоопарком совместно с министерством охраны окружающей среды Чехии.

Для реинтродукции лошадей в Казахстан выбрана территория государственного природного резервата «Алтын дала». Первый год акклиматизации животные проведут в центре реинтродукции АСБК.

Всего в Казахстан планируется перевезти из Европы 40 лошадей Пржевальского», – проинформировали в МЭПР.

#международное сотрудничество #экология #Чехия #лошади #МЭПР

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