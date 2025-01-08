44 гранта на обучение предоставят вузы Китая

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Прием документов пройдет с 9 января по 7 февраля 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр международных программ 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Согласно Соглашению между МНВО и Минобразования КНР о сотрудничестве в области образования от 3 июня 2003 года, китайское правительство предоставляет 44 образовательных грантов на обучение по государственным стипендиям КНР на 2025-2026 учебный год, по программам:

- бакалавриат;

- магистратура;

- докторантура.

Претенденты, находящиеся на обучении, предоставляют нотариально заверенную справку о статусе выпускника со школы (колледжа, вуза) с указанием планируемой даты окончания обучения, заверенные учебной частью с переводом на китайский или английский языки.

Грант предусматривает покрытие следующих расходов: бесплатное обучение; ежемесячная стипендия для программ бакалавриата – 2,500 CNY, магистратура – 3,000 CNY, докторантура – 3,500 CNY; медицинская страховка; проживание в общежитии

В ведомстве отметили, что остальные расходы покрываются обладателем гранта самостоятельно.

Претенденты для участия в конкурсном отборе должны пройти онлайн-регистрацию на сайте Китайского стипендиального совета

Прием документов будет осуществляться с 9 января по 7 февраля включительно посредством портала «Электронного Правительство» (Egov.kz) либо нарочно в АО «Центр международных программ». Ознакомиться с инструкцией по подаче документов онлайн можно по ссылке.

Если у вас возникли сложности при получении электронных услуг, можете обратиться к виртуальному оператору по предыдущей ссылке либо воспользоваться бесплатным звонком в Контакт-центр по номеру 1414.

После получения ЭЦП, Вам необходимо будет подать документы через Egov.kz.

Дополнительная информация доступна по телефонам: +7 (7172) 76-90-76 вн.110, 112, 113, 114, 115.

#Китай #ВУЗы #казахстанцы #гранты #Центр международных программ

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