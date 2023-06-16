5 человек погибли в страшном ДТП в Северном Казахстане

В Северо-Казахстанской области полиция расследует дорожную аварию, унесшую жизни 5 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

16 июня в 7:55 на 53 км автодороги Кокшетау – Омск, вблизи села Аймак Тайыншинского района СКО, столкнулись автомашины Lexus и ВАЗ-2104.

Предварительно установлено, что Lexus ехал из города Кокшетау и оказался на встречной полосе движения.

5 человек скончались на месте происшествия, в том числе водители обоих автомобилей. Еще двое пострадавших попали в больницу Кокшетау.

У водителей взяли кровь для медицинского освидетельствования.

Проводится расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось о ДТП в Жетысуской области, в котором погибли 2 человека и четверо получили травмы.