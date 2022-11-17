Знакомьтесь: это Самира Нуржанова из Астаны. Кто бы мог подумать, что 11 лет назад за жизнь красавицы весом в один килограмм 250 граммов будет бороться практически весь персонал Национального научного центра материнства и детства. Благодаря профессионализму врачей со временем малышка начала дышать, питаться и поддерживать температуру тела самостоятельно. Про таких обычно говорят: настоящий борец! С первых дней появления на свет, проявляя упорство и целеустре­мленность, «торопыжки» доказывают себе и окружающим, что имеют право на жизнь.

– С момента открытия у нас отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных мы выходили тысячи малышей, рожденных на сроке 24 недели и более, и каждый из них дорог для нас по-своему, – рассказывает заведующая отделением ННЦМД корпоративного фонда «UMC», кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения Ботакоз Абентаева. – У нас даже есть свой сборник-альбом, где собраны истории наших деток.

Самого маленького пациента Умит Анде – неонатолог, имеющая за плечами 41 год профессионального стажа, помнит до сих пор. Шестимесячная малышка родилась в 2016 году. Ее вес тогда составлял всего 495 граммов. Почти четыре месяца кроха находилась под пристальным вниманием медиков, порядка 60 дней – в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Выхаживали ее не хуже, чем в лучших клиниках Европы.

Сегодня шестилетняя девочка ходит в общеобразовательную школу наравне со сверстниками. Со слов ее мамы, на протяжении долгих больничных дней ей придавала силу поддержка медперсонала, вера в Умит. К слову, о вере в своих крох говорит и 11-летняя Самира Нуржанова. В прошлом году она даже записала видеообращение для женщин, родивших недоношенных деток. «Мамочки, не паникуйте. Всегда верьте и заботьтесь, любите своего ребенка. Ведь любовь спасет мир. И это – самое главное, что нужно для еще неокрепших малышей», – мудро заметила школьница.

Но, по словам многих женщин, не паниковать не получается. Ведь жизненный путь недоношенных мальчиков и девочек практически всегда начинается с отделения реанимации. С первых секунд рождения малыша, особенно глубоко недоношенного, помещают в современный инкубатор, защищающий от шума, яркого света, – в общем, создаются условия, максимально приближенные к внутриутробной жизни. При этом постоянно контролируется уровень температуры и влажности окружающей среды, что является крайне важным для выхаживания маленьких пациентов.

– Как правило, к нам поступают младенцы, находящиеся в критическом состоянии и требующие повышенного внимания, а также дети с экстремально и очень низкой массой тела, с врожденными пороками развития, требующие хирургической коррекции, – говорит Ботакоз Абентаева. – Основная цель нашей работы – повышение выживаемости больных новорожденных, в том числе недоношенных, и минимизация возможных осложнений, приводящих к повышению числа инвалидов с детства и нарушению качества их жизни.

По словам заведующей отделением, всем женщинам, госпитализированным в Национальный научный центр материнства и детства с угрозой преждевременных родов до 34 недель, назначается курс антенатальных стероидов, а для каждого случая определяется квалифицированная команда врачей, владеющая навыками полной реанимации, включая интубацию трахеи, непрямой массаж сердца, неотложное обеспечение сосудистого доступа и введение лекарств.

Непосредственно перед родами команда проводит совещание, где рассматривается конкретная клиническая ситуация с возможными вариантами развития событий, оцениваются перинатальные факторы рис­ка, определяется лидер группы медиков, проверяется все необходимое оборудование и делегируются задачи каждого члена профессиональной группы.

– При рождении недоношенного малыша стремимся отсрочить пережатие пуповины как минимум на одну минуту, что позволяет улучшить запасы железа в первые несколько месяцев их жизни. Это также может быть полезно с точки зрения развития новорожденного. Для предотвращения тепловых потерь маленьким организмом стабилизируем его состояние в пластиковом пакете под источником лучистого тепла.

К счастью, в отделении имеются все возможности для проведения интенсивного лечения и мониторинга состояния ребенка: квалифицированный медицинский персонал, современные мониторы, инкубаторы интенсивного ухода, аппараты искусственной вентиляции легких, лабораторное оборудование, передвижные рентгеновские и ультразвуковые установки. Реанимация и интенсивная терапия проводятся согласно протоколам, разработанным с учетом рекомендации Всемирной организации здравоохранения, – объясняет Ботакоз Абубакировна.

Однако весь этот процесс – только часть большой работы под названием «Спасти ребенка». Врачи понимают, что, пока идут реанимационные мероприятия, переживающая мамочка не находит себе места. А чрезмерное переживание чревато потерей грудного молока, в котором так нуждается неокрепший малыш. Поэтому пока одни специалисты борются за жизнь ребенка, другие оказывают моральную поддержку женщине.

А уже потом для поддержания физической и психологической связи роженицы и глубоко недоношенного ребенка проводятся сеансы выхаживания методом «кенгуру» – выкладывания ребенка на грудь матери. Он не только позволяет обеспечить тесный контакт «кожа к коже», но и является частью так называемого развивающего ухода.

– Родители получают полную информацию о состоянии новорожденного, тактике его лечения, особенностях заболевания. Наши специалисты могут ответить на все вопросы, касающиеся дальнейшего наблюдения детей пос­ле выписки из стационара. У нас работают врачи с большим стажем, высшей, первой категории, а также молодые сотрудники. В отделении проводятся консультации ведущими специалистами центра, докторами и кандидатами наук. Среди них – кардиологи, кардиохирурги, окулисты, генетики, неврологи, отоларингологи, хирурги, специалисты функцио­нальной диагностики. Костяк нашего коллектива – Ляззат Дуйсенбиева, Раушан Камиева, Айнур Сапарбаева, Бибигуль Чарипова. Через их волшебные руки прошли тысячи «торопыжек», – отмечает наша собеседница.

Конечно, бывают и печальные случаи – летальные исходы. В такие моменты трудно сдержать слезы даже самым опытным медикам.

Специалисты говорят, что дети, независимо от их массы тела и физического состояния, тонко чувствуют настроение окружающих их людей. Именно поэтому персонал медорганизации буквально окутывает любовью и заботой крошек, а те, в свою очередь, наперекор обстоятельствам стараются выжить и продемонстрировать свою значимость в мире. И нет лучшей благодарности для врачей, чем видеть, каким крепким и здоровым вырос их подопечный.

…По данным экспертов ВОЗ, за последнее десятилетие XX столетия в экономически развитых странах летальность новорож­денных с массой тела при рождении от 1 000 до 1 500 граммов снизилась с 50 до 5% и с весом от 500 до 999 граммов – с 90 до 20%. Этому способствовала правильная организация пренатального и постнатального ухода, позволившая определить доминирую­щие аспекты их выхаживания.

В Казахстане, по данным пресс-службы Министерства здравоохранения страны, вопросам медицинской диагностики, последующего лечения и реабилитации врожденных патологий недоношенных детей уделяется особое внимание. В стране разработаны нормативные документы, регламентирующие работу службы пренатальной медицины в РК «Стандарт организации проведения пренатального ультразвукового скрининга в Республике Казахстан» и «Дорожная карта по дальнейшему совершенствованию пренатальной ультразвуковой диагностики в Республике Казахстан на 2022-2025 годы».

– В клиническую практику будет внедрен метод неинвазивного пренатального теста ДНК с девяти недель беременности. Данное исследование является одним из уникальных современных методов, позволяющих с высокой точностью определить хромосомные аномалии плода на ранних сроках беременности, и оно безопасно как для женщины, так и для плода, – прокомментировали в профильном ведомстве.

Несмотря на используемые стандарты и методы, нужно помнить, что рождение недоношенного ребенка в основном сопряжено с состоянием здоровья женщины. Вот почему эксперты в области медицины всегда советуют планировать беременность и проходить необходимый перечень обследований.

Ведь причинами высокой заболеваемости детей, родившихся раньше срока, является функциональная неполноценность таких жизненно важных систем, как центральная нервная, дыхательная, сердечно-сосудистая, иммунная, что обусловливает наибольшую подверженность глубоко недоношенных детей к развитию различных патологических состояний. Проще говоря, индекс здоровья мамочки прямо пропорционален физическому благополучию будущего малыша.

– Чтобы повысить осведомленность о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам «торопыжек» и их семей, 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. Накануне и в сам праздник мы проводим цикл важных мероприятий – бесплатные консультации, встречи по обмену опытом не только между врачами, но и родителями, – говорят в Национальном научном центре материнства и детства.

Безусловно, на мероприятия придут и детки, вес которых когда-то составлял не больше среднего грейпфрута. Сегодня они – гордость своих родителей, и, думаю, не преувеличу, сказав, – и всего Казахстана. Поскольку те, кто однажды проявил силу воли и любовь к жизни, способны на многое всем во благо.