В рамках исполнения поручения Главы государства по развитию инфраструктуры и обеспечению населения качественной питьевой водой из Специального государственного фонда Правительством выделено свыше 5 млрд тенге на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Карагандинской области

Финансирование осуществляется за счёт возвращенных в страну незаконно выведенных активов.

Проекты реализуются в нескольких населённых пунктах области – г. Караганде, в селах Тихоновке, Садовом, Колхозном, Актереке, Алихан, а также на станции Коктенколь.

Работы проводятся в связи с высоким уровнем износа коммуникаций. Большинство сетей эксплуатировались десятилетиями без капитального ремонта, что приводило к авариям, перебоям в подаче воды и жалобам населения. Завершить все работы планируется до конца текущего года.

На сегодня в Казахстане идет реализация плана поэтапного обеспечения питьевой водой. Согласно данным Министерства промышленности и строительства РК, доступ к услугам водоснабжения по г. Караганде составляет 99,4%, в сельской местности — 97,9%.