69 работников погибли на производстве во втором квартале в Казахстане

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Уровень производственного травматизма в Казахстане снизился на 4%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: gov.kz

По данным Комитета труда и социальной защиты Минтруда, во 2-м квартале 2023 года в результате несчастных случаев на производстве пострадали 640 работников, 69 из которых погибли. При этом производственный травматизм по итогам 6 месяцев текущего года снизился на 4% по сравнению со 2-м полугодием 2022 года.

По итогам полугодия уровень производственного травматизма (коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих) составил 0,09.

Высокий уровень травматизма преимущественно сохраняется в промышленных регионах республики. Так, в Карагандинской области пострадало 79 человек, Восточно-Казахстанской – 53, Абайской – 50, Павлодарской – 46, Костанайской – 44, Актюбинской – 40, городе Алматы – 50 человек.

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 21,8% и в строительной отрасли – 10,6%.

Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, явились: грубая неосторожность самого пострадавшего (33,3%); неудовлетворительная организация производства работ (27,1%); нарушение правил безопасности и охраны труда (9,3%); нарушение правил автодорожного движения (8,4%).

За последние 5 лет комплексные меры госорганов и работодателей позволили снизить уровень производственного травматизма на 6,5%.

Для профилактики и недопущения нарушений 3 211 предприятий страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда.

Также совместно с Федерацией профсоюзов Казахстана внедряется социально важный проект «Народный контроль», где в качестве «народных контролеров» привлекаются лица с инвалидностью. К проекту уже присоединились 252 предприятия республики.

#статистика #гибель #работа #производство #Минтруда

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