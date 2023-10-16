7% детей младшего школьного возраста живут с ожирением в Казахстане

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По данным Национального центра общественного здравоохранения(НЦОЗ), в Казахстане распространенность этой патологии среди мальчиков выше, чем среди девочек, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным ВОЗ, 80% всех заболеваний связаны в той или иной степени с питанием, а 40% из них – напрямую с рационом человека. Согласно прогнозам ВОЗ, уже к 2030 году 41% населения планеты будет страдать от лишнего веса.

НЦОЗ сообщает, что в Казахстане распространенность этой патологии среди мальчиков выше (24%), чем среди девочек (17%).

7% детей младшего школьного возраста в Казахстане живут с ожирением.

"Избыточный вес и ожирение – это фактор риска многих неинфекционных заболеваний, в том числе рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и хронических респираторных заболеваний, которые в последующем могут привести к инвалидности или смерти", – предупреждают медики.

Как отмечают в НЦОЗ, главные причины ожирения скрываются в нездоровых привычках питания и низкой физической активности: увлечении фастфудом, подслащенными напитками, сладкими блюдами, недостатком фруктов и овощей в рационе, однообразным питанием с преобладанием пищи с высоким содержанием сахаров, жиров и соли.

"Дети и подростки недостаточно физически активны и много времени проводят за экранами гаджетов. У многих семей остается всё меньше времени на приготовление полноценных обеда и ужина. Не стоит забывать и о влиянии избыточного веса матери в периоды до, во время беременности и после родов, о роли грудного вскармливания в снижении случаев ожирения у детей. В то же время ключевым фактором является среда, которая способствует ожирению, в том числе изобилие нездоровой еды и напитков, их реклама", – заключили в центре.

НЦОЗ призывает задуматься о своем здоровье и рационе, каждый день делать осознанный выбор, чтобы здоровое питание стало неотъемлемой частью бытовых традиций и привычным образом жизни.