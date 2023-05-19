72-летний пациент погиб, выпрыгнув из окна 3-го этажа больницы в Шымкенте

В городе Шымкенте пожилой мужчина выпрыгнул из окна 3-го этажа городской больницы и скончался, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz .

Фото: otyrar.kz

Трагедия произошла 18 мая около в 23:30.

На территории больницы было обнаружено тело 72-летнего мужчины.

В управлении здравоохранения Шымкента сообщили, что пациент сам выпрыгнул из окна 3-го этажа городской больницы №1. Из-за полученных травм он скончался на месте.

Сейчас ведомство проводит служебное расследование.