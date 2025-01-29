75-летний пауэрлифтер из Карагандинской области будет представлять Казахстан на ЧМ в Норвегии

Дарибай Оспанов – четырёхкратный чемпион мира по пауэрлифтингу. В свои 75 он готовится к очередному чемпионату мира, который состоится этим летом в Норвегии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

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Аксакал проживает в посёлке Агадырь Шетского района. Пауэрлифтингом начал заниматься 19 лет назад, когда ему было 56 лет.

«В молодости, в студенчестве, я, конечно, тоже занимался спортом – волейболом. У меня 1-й разряд. Ещё в теннис играл, самбо занимался, но это было просто развлечением. А профессионально в спорт пришёл только в 56 лет», – рассказал аксакал.

Сначала Дарибай Оспанов стал тренироваться у себя дома. Маленький спортивный зал, имевшийся в посёлке, не подходил для занятий пауэрлифтингом. Однако со временем он решил взять ситуацию в свои руки.

«Мы решили оборудовать наш зал инвентарём для жима лежа, приседаний и другого. Инвентарь собирали из металлолома. И вот так, потихоньку, всё сделали, – говорит пауэрлифтер. – Сейчас иногда изготавливаем отдельные приспособления сами. Зал небольшой, оснащение не на 100% у нас, поэтому кое-что приходится делать самим».

В 2024 году за очередную победу на чемпионате мира Дарибай Оспанов получил подарок от Касым-Жомарта Токаева – комплект HS Power, состоящий из специальной лавки и жимовой штанги на 450 кг.

Сейчас в посёлковом спортзале пауэрлифтер вместе со своим сыном бесплатно тренируют детей от 9 лет и старше. Среди их воспитанников четыре мастера спорта международного класса, несколько мастеров спорта, чемпионы Казахстана и Азии.

Помимо тренерской деятельности, аксакал продолжает упорные тренировки. В марте его ждёт отборочный чемпионат, победа в котором даст ему право на участие в чемпионате мира в городе Драммен (Норвегия).