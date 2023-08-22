Почти 8 млн гa сельхозземель вернули государству с прошлого года

Правительство, Сельское хозяйство
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Искакова Айдана
корреспондент

В рамках реализации послания президента Касым-Жомарта Токаева, с начала 2022 года государству возвращено 7,8 млн гa неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: Kazpravda.kz

Так, в Карагандинской области в госсобственность возвращено 1,5 млн га сельхозземель, в Костанайской - 738 тыс. га, в Актюбинской - 745 тыс. га, в Туркестанской - 631 тыс. га, в Павлодарской - 532 тыс. га.

По информации пресс-службы, по республике зарегистрировано 2410 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади 5,5 млн га, по результатам которых внесены 1597 предписаний на площади 3,1 млн га об устранении нарушений земельного законодательства, 246 материалов на площади 240,9 тыс. га находятся на рассмотрении в судах.

Отмечается, что после принятия соответствующих мер землепользователи приступили к освоению своих сельхозземель на площади 2,7 млн га.

Вместе с тем, по данным Правительства, по итогам проведенных внеплановых проверок в отношении местных исполнительных органов за законностью принятых решений, выявлено 515 незаконных решений МИО о предоставлении сельхозземель на площади 526,3 тыс. га, из которых отменено 135 решений, по оставшимся 380 проводится работа по их отмене.

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